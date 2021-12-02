В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 73.97EUR 83.84
Войти в почту
1 час назад

Дело об убийстве завели из-за пропажи племянника эксперта «Роскосмоса»

По факту исчезновения 17-летнего подростка после празднования дня рождения знакомого в Подмосковье возбудили дело об убийстве. Об этом заявила старший помощник руководителя ГСУ СК России по региону Ольга Врадий, сообщает РЕН ТВ.

Дело об убийстве завели из-за пропажи племянника эксперта «Роскосмоса»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации следователей, юноша отправился со знакомыми в Богородский городской округ 27 ноября. Вечером юноша ушел с праздника, а после сообщения о его местонахождении никто не получал.

"Принимая во внимание возраст подростка и внезапность его исчезновения, а также с целью проведения комплекса следственных действий и розыскных мероприятий следователем по городу Ногинску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч.1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", — сообщила Врадий.

По данным РЕН ТВ, пропавший подросток является племянником главного эксперта "Роскосмоса". При этом дядя приходится мальчику опекуном. Именно эксперт корпорации и обратился в полицию с заявлением об исчезновении несовершеннолетнего.

Последний раз молодой человек выходил на связь в ночь на 28 ноября. Согласно показателям геолокации, молодого человека нужно искать на территории СНТ "Электротехник".

Происшествия,Ольга Врадий,Роскосмос,СКР,РЕН ТВ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители