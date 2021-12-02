Дело об убийстве завели из-за пропажи племянника эксперта «Роскосмоса»

По факту исчезновения 17-летнего подростка после празднования дня рождения знакомого в Подмосковье возбудили дело об убийстве. Об этом заявила старший помощник руководителя ГСУ СК России по региону Ольга Врадий, сообщает РЕН ТВ.
По информации следователей, юноша отправился со знакомыми в Богородский городской округ 27 ноября. Вечером юноша ушел с праздника, а после сообщения о его местонахождении никто не получал.
"Принимая во внимание возраст подростка и внезапность его исчезновения, а также с целью проведения комплекса следственных действий и розыскных мероприятий следователем по городу Ногинску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч.1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", — сообщила Врадий.
По данным РЕН ТВ, пропавший подросток является племянником главного эксперта "Роскосмоса". При этом дядя приходится мальчику опекуном. Именно эксперт корпорации и обратился в полицию с заявлением об исчезновении несовершеннолетнего.
Последний раз молодой человек выходил на связь в ночь на 28 ноября. Согласно показателям геолокации, молодого человека нужно искать на территории СНТ "Электротехник".