Тела шестерых горняков подняли из шахты "Листвяжная"

Спасатели подняли на поверхность тела шестерых горняков, погибших из-за аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.

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"Отделения ВГСЧ подняли из шахты ещё 6 тел погибших шахтеров", - говорится в сообщении.

25 ноября на шахте "Листвяжная" Беловского района Кемеровской области произошла авария. В момент происшествия в шахте находились 285 горняков, из которых 239 удалось эвакуировать, погиб 51 человек, в том числе пятеро горноспасателей.

По числу жертв трагедия стала крупнейшим ЧП на российских шахтах за последние 11 лет.

По словам губернатора региона Сергея Цивилева, взрыв в "Листвяжной" был очень сильным, после него шахта была полностью повреждена.