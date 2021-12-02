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18 минут назад

Спасатели подняли тела шестерых горняков, погибших на шахте "Листвяжная"

Спасатели подняли на поверхность тела шестерых горняков, погибших из-за аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.

Тела шестерых горняков подняли из шахты "Листвяжная"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Отделения ВГСЧ подняли из шахты ещё 6 тел погибших шахтеров", - говорится в сообщении.

25 ноября на шахте "Листвяжная" Беловского района Кемеровской области произошла авария. В момент происшествия в шахте находились 285 горняков, из которых 239 удалось эвакуировать, погиб 51 человек, в том числе пятеро горноспасателей.

По числу жертв трагедия стала крупнейшим ЧП на российских шахтах за последние 11 лет.

По словам губернатора региона Сергея Цивилева, взрыв в "Листвяжной" был очень сильным, после него шахта была полностью повреждена.

Спустя неделю после трагедии на кузбасской шахте "Листвяжная" президент России Владимир Путин провел онлайн-совещание с представителями угольной отрасли и чиновниками. Глава государства отчитал присутствующих за ЧП и многочисленные нарушения, которые привели к гибели 51 человека.

Происшествия,Владимир Путин,
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