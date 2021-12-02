Смертельное ДТП с влетевшим в кафе автомобилем попало на видео

В Кемеровской области автомобиль, пробив отбойник, перевернулся и ударился о здание кафе. В результате аварии погиб один человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia, в распоряжении которого оказались кадры жуткого ДТП.

Уточняется, что водитель иномарки двигался по улице Советской у поселка Школьный. Из-за гололеда он не справился с управлением, машина вылетела с дороги, смела отбойник и врезалась в кафе.