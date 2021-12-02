В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 73.97EUR 83.84
Войти в почту
45 минут назад

СК начал проверку после смерти школьника в Люберцах

Следователи проводят доследственную проверку по факту смерти 17-летнего подростка в школе в Люберцах. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

СК начал проверку после смерти школьника в Люберцах
Фото: ТАССТАСС

По данным СК, 1 декабря в следственный отдел по Люберцам ГСУ СК России по Московской области поступило сообщение о смерти 17-летнего школьника в классе учебного заведения.

"Установлено, что несовершеннолетний при жизни имел проблемы со здоровьем. В ходе осмотра места происшествия, а также тела школьника каких-либо телесных повреждений не установлено", - сообщила представитель ГСУ.

Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, опрашиваются педагоги, одноклассники, истребована медицинская документация и история болезни ребенка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления причины смерти.

Происшествия,СКР,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители