83-летняя москвичка заживо сварилась в ванне

Пенсионерка погибла от ожогов, полученных во время принятия ванны в собственной квартире на северо-востоке Москвы. Женщине, скорее всего, стало плохо и она не смогла выбраться самостоятельно. О происшествии сообщили соседи, которые заметили, что из её квартиры течёт вода. Пожилую москвичку доставили в больницу, но спасти её не удалось, сообщает «МК».

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Несчастный случай произошёл ещё 27 ноября в квартире дома на улице Малахитовая. Когда соседи заподозрили неладное, они сообщили сыну пожилой женщины. Тот приехал и, открыв дверь ключом, застал страшную картину — мать лежала практически в кипятке. Пенсионерку экстренно доставили в больницу, но спустя несколько дней она скончалась от полученных ожогов.