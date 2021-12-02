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34 минуты назад

83-летняя москвичка заживо сварилась в ванне

Пенсионерка погибла от ожогов, полученных во время принятия ванны в собственной квартире на северо-востоке Москвы. Женщине, скорее всего, стало плохо и она не смогла выбраться самостоятельно. О происшествии сообщили соседи, которые заметили, что из её квартиры течёт вода. Пожилую москвичку доставили в больницу, но спасти её не удалось, сообщает «МК».

83-летняя москвичка заживо сварилась в ванне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Несчастный случай произошёл ещё 27 ноября в квартире дома на улице Малахитовая. Когда соседи заподозрили неладное, они сообщили сыну пожилой женщины. Тот приехал и, открыв дверь ключом, застал страшную картину — мать лежала практически в кипятке. Пенсионерку экстренно доставили в больницу, но спустя несколько дней она скончалась от полученных ожогов.

Ранее, 18 ноября из-за пожара в своей квартире пострадала певица Марина Хлебникова. По предварительным данным, артистка могла уснуть с непотушенной сигаретой в кровати. Ещё одна версия — неисправность электропроводки после ремонта. По словам профессора, хирурга НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Игоря Шарипова, у звезды диагностировано 20% ожогов поверхности тела.

Происшествия,Марина Хлебникова,
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