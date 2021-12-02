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47 минут назад

Депутат Рашкин отреагировал на уголовное дело против себя

Депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин, которого лишили неприкосновенности, прокомментировал заведенное против него уголовное дело. Об этом сообщает News.ru. Парламентарий намерен дать показания. Он считает, что ситуацию "уже все перемололи" и "подняли страну на уши".

Депутат Рашкин отреагировал на уголовное дело против себя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Будут вестись следственные действия, я буду работать со следователем. Там посмотрим. Я уже все сказал, это уже все перемололи, всю страну на уши подняли, "как будто других проблем нет", - пояснил Рашкин.

2 декабря стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о незаконной охоте. Как уточняли следователи, в конце октября Рашкин устроил незаконную охоту в Саратовской области. Тушу разделанного зверя он поместил в багажник своей машины, после чего покинул место охоты. Позднее автомобиль остановил работник регионального комитета охотничьего хозяйства и рыболовства.

Также Рашкин говорил, что был уверен в наличии разрешения на охоту, а лося принял за кабана. 25 ноября парламент поддержал представление генерального прокурора Игоря Краснова о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности.

Ранее стало известно, что депутат КПРФ Рашкин был госпитализирован. Ему, по предварительным данным, проводилась операция на глазу.

Происшествия,Игорь Краснов,Валерий Рашкин,КПРФ,Госдума,СКР,
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