Рашкина вызвали в СК

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин вызван в Следственный комитет России на допрос как подозреваемый. Об этом сообщил его сопартиец Сергей Обухов.

«Стало известно, что Валерия Рашкина вызывают для допроса в качестве подозреваемого в Следственный Комитет РФ», — сказал Обухов.

Уголовное дело против Рашкина 2 декабря возбудил глава СК Александр Бастрыкин. В конце октября он убил лося в Саратовской области, не имея соответствующего разрешения. После этого инцидента Рашкина лишили депутатской неприкосновенности. Рашкин, ставший фигурантом уголовного дела, согласился сотрудничать со следствием.