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1 час назад

Рашкина вызвали в СК по делу об убитом лосе

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин вызван в Следственный комитет России на допрос как подозреваемый. Об этом сообщил его сопартиец Сергей Обухов.

Рашкина вызвали в СК
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Стало известно, что Валерия Рашкина вызывают для допроса в качестве подозреваемого в Следственный Комитет РФ», — сказал Обухов.

Об этом передает РИА «Новости».

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Уголовное дело против Рашкина 2 декабря возбудил глава СК Александр Бастрыкин. В конце октября он убил лося в Саратовской области, не имея соответствующего разрешения. После этого инцидента Рашкина лишили депутатской неприкосновенности. Рашкин, ставший фигурантом уголовного дела, согласился сотрудничать со следствием.

Происшествия,Валерий Рашкин,Александр Бастрыкин,КПРФ,Госдума,СКР,РИА Новости,
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