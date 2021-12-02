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39 минут назад

Трактор снес ограждение и чуть не сбил ребенка в Севастополе.Видео

В Севастополе трактор снес ограждение и чуть не сбил ребенка. Он успел отскочить в последнюю секунду. Видео публикует telegram-канал «Подъем».

Сообщается, что в результате ДТП никто не пострадал.

«В ходе мониторинга сети сотрудниками полиции обнаружена видеозапись, в которой на перекрестке улиц Гоголя и Кожанова произошёл наезд спецтехникой на препятствие – дорожное ограждение и выезд на тротуар. Пострадавших в ДТП нет. С целью установления всех обстоятельств произошедшего и вины водителя, сотрудниками ГИБДД направлен запрос о предоставлении полной версии видеозаписи ДТП для проведения проверки» - сообщили в ГУ МВД по Севастополю.

По данным местных СМИ, водитель во время движения потерял управление над трактором.

Происшествия,Видео,ГИБДД,
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