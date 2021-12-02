Житель города Луга Ленинградской области поджег себя из-за неразделенной любви. Видео публикует telegram-канал «Петербург с огоньком».
На снятых очевидцами кадрах видно полыхающего возле ДК мужчину. По сообщениям местных СМИ перед трагедией 29-летний мужчина написал в соцсетях пост, в котором пожелал своей бывшей девушке удачи, а в конце добавил: «Вас ждет незабываемое шоу».
Когда все произошло, молодые люди, отдыхавшие у ДК, бросились тушить пострадавшего. Мужчину доставили в реанимацию Лужской больницы с сильнейшими ожогами - он в коме.