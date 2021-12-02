На снятых очевидцами кадрах видно полыхающего возле ДК мужчину. По сообщениям местных СМИ перед трагедией 29-летний мужчина написал в соцсетях пост, в котором пожелал своей бывшей девушке удачи, а в конце добавил: «Вас ждет незабываемое шоу».