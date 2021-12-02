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1 час назад

Школьник умер во время урока в Люберцах.Видео

17-летний подростку стало плохо на уроке в одной из школ в Люберцах. Школьник внезапно упал без сознания. Врачи не смогли его спасти. Видео появилось в telegram-канале «Москва 24».

На кадрах, снятых на камеру видеонаблюдения видно, как молодой человек сидит один за партой. Через несколько секунд подросток заваливается влево и падает на пол. Преподаватель тут же убегает за помощью.

Как сообщает telegram-канал «Москва 24» это произошло во время написания итогового сочинения. Приехавшие на место медики не смогли спасти мальчика. Предварительной причиной смерти называют отрыв тромба.

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