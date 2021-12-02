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12 минут назад

Восстановлены события в шахте «Листвяжная» после взрыва

Когда в кузбасской шахте «Листвяжная» произошел взрыв, некоторых шахтеров отбросило в сторону, другие потеряли сознание, однако были и те, кто почувствовал только хлопок, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на дочь погибшего горняка Геннадия Белошкурского Ксения.

Восстановлены события в шахте «Листвяжная» после взрыва
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ей удалось восстановить хронологию событий в тот день, прочитав переписку выживших работников в чате на телефоне отца, который он оставил среди личных вещей на поверхности.

«Мой папа остался [после взрыва] во вменяемом состоянии, отчетливо понимал, что происходит. Начал поднимать людей и приводить их в чувства. Сам мог выбраться, однако предпочел остаться с теми, кто не мог подняться», — рассказала женщина.

По ее словам, Белошкурский обнаружил, что не хватает его молодого коллеги Александра Петрова. Он выяснил, что тот не может включить свой аварийный прибор для дыхания. Как сообщила Ксения, ее отец хотел спасти парня, а самому пришлось дышать без самоспасателя.

Белошкурского нашли в группе из пяти человек неподалеку от выхода. Не удалось спастись и Александру Петрову.

Напомним, число пострадавших при взрыве в шахте «Листвяжная» в Кузбассе выросло до 99 человек. Ранее сообщалось о 92 пострадавших.

Происшествия,Александр Петров,Lenta.ru,
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