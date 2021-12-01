Против сына Павла Астахова завели уголовное дело

Против сына Павла Астахова, бывшего уполномоченного при президенте России по правам ребенка, Антона Астахова, возбудили уголовное дело о крупном мошенничестве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Головинский суд Москвы.

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«Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании в отношении Астахова А.П. меры пресечения в виде домашнего ареста», — указано в сообщении суда.

Антону Астахову вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), ему грозит до десяти лет колонии. Решение суда обжаловано, однако фабула уголовного дела пока официально не раскрывается.

Предполагаемый ущерб, нанесенный мошенничеством оценивается в 1,2 млрд рублей.

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