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1 час назад

Против сына Павла Астахова завели уголовное дело

Против сына Павла Астахова, бывшего уполномоченного при президенте России по правам ребенка, Антона Астахова, возбудили уголовное дело о крупном мошенничестве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Головинский суд Москвы.

Против сына Павла Астахова завели уголовное дело
Фото: Кадр из видео/tvzakon/YoutubeКадр из видео/tvzakon/Youtube

«Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании в отношении Астахова А.П. меры пресечения в виде домашнего ареста», — указано в сообщении суда.

Антону Астахову вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), ему грозит до десяти лет колонии. Решение суда обжаловано, однако фабула уголовного дела пока официально не раскрывается.

«Ну чего, как поплавали?»

Предполагаемый ущерб, нанесенный мошенничеством оценивается в 1,2 млрд рублей.

Ранее депутат Государственной думы Александр Хинштейн пригрозил наказанием семерым генералам и полковникам Росгвардии.

Их обвиняют в коррупционных преступлениях, совершенных при исполнении служебных обязанностей.

Происшествия,Антон Астахов,Павел Астахов,Александр Хинштейн,Росгвардия,Госдума,РИА Новости,
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