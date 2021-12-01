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25 минут назад

В Сочи провода ЛЭП вспыхнули от удара молнии

В Сочи загорелись провода линий электропередач после того, как в них ударила молния. Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел в микрорайоне Блиново.

В Сочи провода ЛЭП вспыхнули от удара молнии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В социальных сетях появились видео с полыхающими проводами, которые находятся в нескольких метрах от жилых домов на улице Каспийской. Для тушения огня силы спасателей не привлекались — остановить пламя смогли электрики "Кубаньэнерго", обесточившие линию.

Сейчас сотрудники организации восстанавливают воздушные линии электропередач.

Напомним, что с 30 ноября по 2 декабря в Сочи объявили экстренное предупреждение по погоде. Синоптики прогнозируют грозовые ливни, шквалистый ветер до 35 м/с, шторм в прибрежной зоне и сход снежных лавин в горах. Спасатели просят туристов и жителей города отказаться от прогулок, в том числе у воды, а также не оставлять автомобили вблизи рек, водоёмов и под рекламными конструкциями.

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