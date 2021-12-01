Мужчина взорвал лифт с соседом в Иркутске

В Иркутске мужчина взорвал лифт, в котором находился его сосед. Как сообщает радио «Говорит Москва», причиной такого поступка послужил шумный ремонт, который проводил житель дома.

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Как сообщает «КП», инцидент произошел во время движения лифта — из-за взрыва кабина оторвалась и упала. 30-летний пострадавший получил перелом обеих ног, его госпитализировали. Выбираться из кабины ему помогали жильцы дома, которые выбежали на шум. По словам очевидцев, весь подъезд был в дыму, а кабина сильно раскурочена.

Полиция задержала подозреваемого, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом».