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56 минут назад

В квартире под Петербургом произошла резня

Молодой человек устроил резню в Красном Селе под Санкт-Петербургом. Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», в результате конфликта погибли два человека, еще один мужчина тяжело ранен.

В квартире под Петербургом произошла резня
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в квартире на улице Суворова, в которой собралась компания знакомых. Вечер проходил спокойно, пока на встречу не пришел 22-летний Азиз, который якобы находился под действием наркотических веществ. Он схватил нож и начал нападать на людей.

В результате 49-летняя женщина и 24-летний мужчина погибли на месте, еще один пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. Нападавшего пытались задержать свидетели происшествия, однако им это не удалось, и он сбежал через окно первого этажа.

Через некоторое время Азиза задержали полицейские по ориентировке.

Напомним, что ранее в Москве полицейские предотвратили заказное убийство благодаря бдительной женщине, которая обратила внимание на неизвестного, который находился у подъезда ее дома.

Выяснилось, что мужчиной оказался житель Санкт-Петербурга. Через интернет от анонима он получил заказ на убийство местного предпринимателя — неизвестный предложил ему 500 тысяч рублей за «работу». 26-летний петербуржец согласился, после чего ему оплатили проезд до Москвы, дали фотографию жертвы и описали места его обитания.

Молодой человек прибыл в столицу и стал поджидать бизнесмена возле подъезда его дома с ножом — с ним его и задержали полицейские.

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