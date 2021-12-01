Обезумевший слон атаковал джип со студентами. Видео

В Африке слон атаковал джип со студентами во время сафари. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, опубликовавший видео инцидента.
Разъяренное животное напало на автомобиль, в котором находились будущие гиды компании EcoTraining. Их готовили к проведению туров по заповеднику, расположенному на юге Африке.
Навстречу людям вышло стадо слонов. В какой-то момент вожаку самых крупных млекопитающих на нашей планете что-то не понравилось, и он решил протаранить транспортное средство со будущих экскурсоводов не пострадал.