Обезумевший слон атаковал джип со студентами. Видео

В Африке слон атаковал джип со студентами во время сафари. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, опубликовавший видео инцидента.

Разъяренное животное напало на автомобиль, в котором находились будущие гиды компании EcoTraining. Их готовили к проведению туров по заповеднику, расположенному на юге Африке.