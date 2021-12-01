Задержание 85 подпольных оружейников показали на видео

Силовики ликвидировали 17 подпольных мастерских, занимавшихся модернизацией оружия и изготовлением боеприпасов. Было изъято более 350 единиц огнестрельного оружия, а также гранаты, мины и взрывчатка. В ходе спецоперации были задержаны 85 человек.