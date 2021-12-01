Задержание 85 подпольных оружейников показали на видео

ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в 21 регионе России. Видео крупномасштабной операции публикуют новостные Telegram-каналы.
Силовики ликвидировали 17 подпольных мастерских, занимавшихся модернизацией оружия и изготовлением боеприпасов. Было изъято более 350 единиц огнестрельного оружия, а также гранаты, мины и взрывчатка. В ходе спецоперации были задержаны 85 человек.
Спецоперация по задержанию нелегальных торговцев проводилась в 21 регионе страны, в том числе в Москве, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Бурятии, Краснодарском и Хабаровском краях.