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16 минут назад

ФСБ пришла с обысками в российский морг

В Оренбурге оперативники ФСБ при поддержке спецназа пришли с обысками в судебно-медицинский морг. Об этом в среду, 1 декабря, сообщает сайт 56orb.ru.

ФСБ пришла с обысками в морг
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, оперативные мероприятия проводились в траурном зале и в отделе по оформлению документов. В это время спецназ обеспечивал безопасность сотрудников, контролируя периметр. После завершения всех мероприятий материалы были переданы в региональное управление Следственного комитета России для возбуждения уголовного дела.

Однако, по какой именно статье возбуждено дело пока не известно. Как сообщают «Известия», ряд СМИ писали, что несколько месяцев назад в судебно-медицинских службах Оренбурга произошел конфликт.

25 ноября сообщалось, что на Севастопольском рынке в Москве прошли масштабные обыски, которые инициировала ФСБ.

Происшествия,ФСБ,СКР,
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