Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Челябинске

Самолет авиакомпании UVT Aero рейса Казань - Челябинск при посадке в аэропорту Челябинска выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 20-25 метров. По факту инцидента специалисты проверят соблюдение законодательства безопасности полетов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

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Как говорится в сообщение, воздушное судно Bombardier выкатилось за край взлетно-посадочной полосы в аэропорту Челябинска примерно за 20-25 метров. На борту находились 22 пассажира, среди них три члена экипажа и один несовершеннолетний. Самолет не получил никаких видимых повреждений, пострадавших нет. По факту случившегося Уральская транспортная прокуратура проведет проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Пресс-служба ведомства отметила, что судно отбуксировано на взлетно-посадочную полосу.