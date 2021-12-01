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40 минут назад

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Челябинска

Самолет авиакомпании UVT Aero рейса Казань - Челябинск при посадке в аэропорту Челябинска выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 20-25 метров. По факту инцидента специалисты проверят соблюдение законодательства безопасности полетов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Челябинске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в сообщение, воздушное судно Bombardier выкатилось за край взлетно-посадочной полосы в аэропорту Челябинска примерно за 20-25 метров. На борту находились 22 пассажира, среди них три члена экипажа и один несовершеннолетний. Самолет не получил никаких видимых повреждений, пострадавших нет. По факту случившегося Уральская транспортная прокуратура проведет проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Пресс-служба ведомства отметила, что судно отбуксировано на взлетно-посадочную полосу.

В пресс-службе аэропорта ТАСС заявили, что в результате инцидента было задержано девять рейсов. Как рассказала пресс-секретарь челябинского аэропорта Елена Светлова, в настоящее время аэропорт готовится к возобновлению работы. С 8 часов утра начнется отправка всех задержанных рейсов.

Происшествия,Елена Светлова,
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