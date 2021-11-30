Россиянку с четырьмя детьми лишили ипотечной квартиры

В Тюмени многодетную семью захотели выселить из ипотечной квартиры: после развода и начала пандемии покупательница жилья — женщина по имени Наталья — столкнулась с финансовыми трудностями. Банк отказался реструктурировать долг и не разрешил клиентке, воспитывающей четырех детей, самостоятельно продать недвижимость. Об этом сообщает НТВ.

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Четырехкомнатную квартиру банк продал на аукционе за 3 миллиона рублей, при этом рыночная стоимость подобных квартир в городе значительно выше — около 8 миллионов рублей. Этой суммы Наталье хватило бы на погашение задолженности и покупку нового, более скромного жилья. Но кредитор лишил женщину права на самостоятельную реализацию недвижимости.

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) полагают, что квартира была продана «своим» людям. Новым собственником стал некий Евгений Писарев. Он заявил, что жить в квартире не собирается, будет ее продавать. При этом прежней владелице — Наталье — он предложил выкупить недвижимость обратно за 7,6 миллиона рублей.

Как отмечает НТВ, россиянка и ее бывший муж в свое время продали все, чтобы купить просторное жилье, вложили даже материнский капитал. По подсчетам женщины, за квартиру она внесла более 5 миллионов рублей. В банке телеканалу заявили, что заемщица за помощью не обращалась.