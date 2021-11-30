Продюсер «Бумера» затопил восемь квартир в центре Москвы

Продюсер фильма «Бумер» Сергей Члиянц затопил соседей в доме Союза кинематографистов в центре Москвы. По итогам произошедшей аварии восемь квартир остались без горячей воды, сообщает Telegram-канал Mash.
Прорыв трубы произошел в отсутствии владельца. В результате от воды пострадало несколько квартир соседей. В коммунальной службе им сказали, что для устранения проблемы придется разбирать стену в квартире Члиянца и менять поврежденную сантехнику. Однако без личного присутствия продюсера провести ремонт невозможно.
На данный момент Члиянц находится на Украине, в Москву он планирует вернуться только в середине декабря. Продюсер разрешил пока пустить в квартиру лишь свою дочь и слесаря, чтобы перекрыть горячую воду.
По словам консьержки дома, видеозапись разговора с которой приводит Mash, Члиянц запретил открывать дверь в его квартиру кому-то еще и грозил судом, если это произойдет или будет собрана какая бы то ни было комиссия. Таким образом, в ближайшие пару недель соседям продюсера по стояку придется греть воду в тазиках.