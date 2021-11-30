Суд вынес приговор по делу экс-схиигумена Сергия

Измайловский суд Москвы приговорил бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) к 3,5 года колонии, пишет РИА Новости.

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«Суд ... назначил Романову Николаю Васильевичу окончательно наказание в три года шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима», - сказал судья.

Гособвинитель запрашивал для Сергия четыре года колонии общего режима.

Ранее суд признал его виновным в склонении к самоубийству и самоуправству. Романов также признан виновным по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповедания.

Сам Романов перед оглашением приговора заявил, что не призывал монашек к самоубийству, а спрашивал, готовы ли они «к духовному патриотизму», пишет РИА Новости.

Бывший сиигумен Сергий - духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря. Он попал в поле зрения после того, как в проповедях стал говорить, что COVID-19 — это «псевдопандемия», россиян хотят поместить в «электронный лагерь сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию», лишают «свободы и работы». Церковный суд лишил его сана, однако он в нарушение запрета проводил богослужения и выступал публично. В сентябре 2020 года он был отлучен от Церкви.