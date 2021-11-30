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1 час назад

Российского банкира оштрафовали на 20 млн рублей за взятку генералу

Свердловский областной суд оштрафовал бывшего заместителя председателя правления банка «Кольцо Урала» Олега Коноплёва на 20 млн рублей по делу о взятке экс-главе УМВД Екатеринбурга генерал-майору Игорю Трифонову. Об этом сообщил «Коммерсант». В сентября 2021 года Ленинский районный суд назначил Коноплёву 5 лет условно, а просьбу прокуратуры о штрафе он отклонил. Ведомство оспорило это решение.

Российского банкира оштрафовали на 20 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Следствие установило, что в 2015 году Коноплёв передал возглавлявшему тогда екатеринбурское управление МВД Трифонову 7,5 млн рублей в качестве вознаграждения за возбуждение незаконного уголовного дела по факту выдачи кредита банком «Кольцо Урала» на сумму 146 млн рублей. Сам Коноплёв свою вину признал и подписал досудебное соглашение о сотрудничестве.

Дело Трифонова суд начал рассматривать 29 ноября. В отличие от Коноплёва, полицейский вины не признал. По его мнению, уголовное преследование связано с нежеланием Трифонова давать показания на бывшего главу ГУ МВД по Свердловской области Михаила Бородина, который сейчас руководит главком в Воронежской области.

«Естественно, оговаривать себя и своих коллег я не счёл возможным»,— заявил Трифонов.

1 декабря суд рассмотрит ходатайство о продлении меры пресечения генерал-майору в виде заключения под стражу до мая 2022 года. Также в суде рассмотрят ходатайство защиты обвиняемого об изменении территориальной подсудности дела — юристы просят перенести разбирательство в Басманный суд Москвы, так как опасаются давления на суд в Екатеринбурге.

В конце ноября р Санкт-Петербурге в рамках уголовного дела о пропаже 3 млрд рублей из кассы Констанс-банка задержали бизнесменов Тимура и Эльдара Дыговых. Днём ранее сотрудники ФСБ в рамках того же дела задержали бывшего владельца банка Александра Ебралидзе. Деньги со счетов организации пропали ещё в 2016 году.

Происшествия,Михаил Бородин,Игорь Трифонов,Александр Ебралидзе,ФСБ,Генпрокуратура РФ,МВД,
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