Российского банкира оштрафовали на 20 млн рублей

Свердловский областной суд оштрафовал бывшего заместителя председателя правления банка «Кольцо Урала» Олега Коноплёва на 20 млн рублей по делу о взятке экс-главе УМВД Екатеринбурга генерал-майору Игорю Трифонову. Об этом сообщил «Коммерсант». В сентября 2021 года Ленинский районный суд назначил Коноплёву 5 лет условно, а просьбу прокуратуры о штрафе он отклонил. Ведомство оспорило это решение.

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Следствие установило, что в 2015 году Коноплёв передал возглавлявшему тогда екатеринбурское управление МВД Трифонову 7,5 млн рублей в качестве вознаграждения за возбуждение незаконного уголовного дела по факту выдачи кредита банком «Кольцо Урала» на сумму 146 млн рублей. Сам Коноплёв свою вину признал и подписал досудебное соглашение о сотрудничестве.

Дело Трифонова суд начал рассматривать 29 ноября. В отличие от Коноплёва, полицейский вины не признал. По его мнению, уголовное преследование связано с нежеланием Трифонова давать показания на бывшего главу ГУ МВД по Свердловской области Михаила Бородина, который сейчас руководит главком в Воронежской области.

«Естественно, оговаривать себя и своих коллег я не счёл возможным»,— заявил Трифонов.

1 декабря суд рассмотрит ходатайство о продлении меры пресечения генерал-майору в виде заключения под стражу до мая 2022 года. Также в суде рассмотрят ходатайство защиты обвиняемого об изменении территориальной подсудности дела — юристы просят перенести разбирательство в Басманный суд Москвы, так как опасаются давления на суд в Екатеринбурге.