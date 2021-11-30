В Екатеринбурге посетительницу торгового центра сотрудник Росгвардии заковал в наручники и задержал из-за того, что она отказалась предъявлять паспорт охраннику. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Лента дна».

Как утверждает сама задержанная, на входе в торговое заведение она показала справку о вакцинации. Однако предъявление этого документа оказалось недостаточным для посещения ТЦ. Охранники стали требовать паспорт, но екатеринбурженка напомнила им, что те не являются представителями власти и отказалась его показывать.