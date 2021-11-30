Футбольный фанат отшлепал спортивную журналистку в прямом эфире в Италии. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказалось видео инцидента, произошедшего во время репортажа с матча Empoli – Fiorentina.
На опубликованных кадрах видно, как мужчина подходит к корреспондентке сзади и несколько раз ударяет ее по ягодицам.
«Извините, но вам нельзя так делать!», – крикнула вслед своему обидчику девушка.
При этом слоганом прошедшего футбольного матча стала фраза «покажи красную карту насилию над женщинами», отмечает канал.