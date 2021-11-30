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34 минуты назад

Появилось видео массовой драки рабочих на заводе в Подмосковье

Полиция проверяет видео массовой драки на заводе «Экоокна» в Подмосковье. Запись инцидента публикует Telegram-канал «360». По предварительным данным, он произошел полтора года назад на предприятии, расположенном в подмосковном Бужаниново.

На кадрах видно, что в конфликте приняли участие несколько десятков работников завода. Причина массовой потасовки пока неизвестна. Однако по некоторым данным, драка между мигрантами из Таджикистана и Узбекистана могла произойти из-за зарплаты. Об этом рассказал блогер Андрей Трофимов в своем YouTube-канале. По его сведениям, рабочие были недовольны тем, как бригадир распределял между ними часть оплаты.

Происшествия,Видео,Андрей Трофимов,
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