В Крыму из-за шторма затонули две яхты

В среду, 30 ноября, во время начавшегося в Крыму шторма затонули две яхты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росморречфлот и ялтинскую городскую администрацию.

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Одно из происшествий произошло в Керчи, другое - в Ялте.

Яхта, затонувшая в Керченском порту грузопассажирского терминала, была частной. В результате происшествия никто не пострадал. В Ялте потерпела крушение парусно-моторная яхта «Славия», также обошлось без пострадавших.

Глава администрации Ялты Янина Павленко рассказала, что из-за ураганного ветра повреждения получили пять судов, находившихся в местном порту. Речь идет о судне «Кронштадт», теплоходах «Форос-1», «Ливадия», «Санта Барбара» и «Крым».

Шторм на Южном берегу Крыма начался вечером 29 ноября. В Алуштинском регионе некоторые села остались без света, электричество отключилось в нескольких районах Симферополя, а в Ялте ветер повалил новогодние инсталляции и оборвал троллейбусные сети. В Севастополе остановили движение через бухту, разделяющую город.