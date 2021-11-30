Россиянка пригрозила врачу убийством из-за очереди в поликлинике

Местная жительница в Волгоградской области, не захотевшая стоять в очереди, пригрозила терапевту убийством стартовым спортивным пистолетом, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В Иловлинском районе области ранее судимая местная жительница пришла на прием в поликлинику к врачу, не желая стоять в очереди, она принялась нецензурно ругаться, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

«Терапевт сделал ей замечание, после чего подозреваемая вытащила из сумки предмет, похожий на пистолет, и стала угрожать убийством медицинскому работнику», – добавили в МВД.

После угроз врач сообщил о происшествии в полицию. Правоохранители задержали нарушительницу, у нее нашли стартовый спортивный пистолет, непригодный для стрельбы. Уголовное дело возбудили по статье «Угроза убийством».