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48 минут назад

Женщина пригрозила врачу убийством из-за очереди в поликлинике под Волгоградом

Местная жительница в Волгоградской области, не захотевшая стоять в очереди, пригрозила терапевту убийством стартовым спортивным пистолетом, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Россиянка пригрозила врачу убийством из-за очереди в поликлинике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Иловлинском районе области ранее судимая местная жительница пришла на прием в поликлинику к врачу, не желая стоять в очереди, она принялась нецензурно ругаться, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

«Терапевт сделал ей замечание, после чего подозреваемая вытащила из сумки предмет, похожий на пистолет, и стала угрожать убийством медицинскому работнику», – добавили в МВД.

После угроз врач сообщил о происшествии в полицию. Правоохранители задержали нарушительницу, у нее нашли стартовый спортивный пистолет, непригодный для стрельбы. Уголовное дело возбудили по статье «Угроза убийством».

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Ранее полиция возбудила уголовное дело по статье об угрозе убийством в отношении экс-зампреда правительства Ингушетии Багаудина Цолоева. Источник сообщал, что Цолоев якобы пригрозил врачу убийством.

Происшествия,МВД,РИА Новости,
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