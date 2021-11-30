18 погибших обнаружили на шахте в Кузбассе

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области в результате задымления и последующего взрыва погиб 51 человек. Еще 92 пострадали. Госпитализация потребовалась 45 шахтерам и 35 горноспасателям. По версии, озвученной заместителем генпрокурора Дмитрием Демешиным , причиной аварии стал взрыв метана.

После аварии на шахте было возбуждено два уголовных дела. Одно из них — по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.) По нему проходят директор шахты Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молоствов и начальник участка Сергей Герасименок. Второе дело возбуждено в отношении инспекторов Ростехнадзора по статье о халатности. Все фигуранты уголовных дел арестованы по решению суда.