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37 минут назад

18 погибших обнаружили на шахте в Кузбассе

Установлено местонахождение 18 погибших в шахте «Листвяжная». Об этом со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по Кемеровской области пишет «Интерфакс».

18 погибших обнаружили на шахте в Кузбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Десять из них подготовлены к транспортировке. Из-за повышения концентрации метана горноспасатели вышли из шахты, поэтому транспортировку погибших пока приостановили», - пояснил сотрудник пресс-службы.

По данным МЧС, всего обнаружено 29 погибших, 11 тел подняты на поверхность.

На «Листвяжной» прокомментировали слова шахтеров о заклеенных скотчем датчиках

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области в результате задымления и последующего взрыва погиб 51 человек. Еще 92 пострадали. Госпитализация потребовалась 45 шахтерам и 35 горноспасателям. По версии, озвученной заместителем генпрокурора Дмитрием Демешиным, причиной аварии стал взрыв метана.

После аварии на шахте было возбуждено два уголовных дела. Одно из них — по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.) По нему проходят директор шахты Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молоствов и начальник участка Сергей Герасименок. Второе дело возбуждено в отношении инспекторов Ростехнадзора по статье о халатности. Все фигуранты уголовных дел арестованы по решению суда.

Происшествия,Дмитрий Демешин,Ростехнадзор,МЧС,Интерфакс,
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