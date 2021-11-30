Медведь вышел в крупный приморский город и напал на женщину

В городе Артеме Приморского края на одной из улиц обнаружили агрессивного бурого медведя. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Артемовского городского округа.
"В районе ул. Сиреневая, Механизаторов и Солнечной (1ое отделение) замечен медведь. По предварительной информации, животное напало на жительницу Артемовского городского округа", - говорится в сообщении.
В настоящее время местной полицией и центром "Тигр" принимаются меры по поимке животного. В связи с инцидентом местные власти рекомендовали жителям Артема не выходить из дома без необходимости. Тех, кто видел зверя, просят сообщить в Единую диспетчерскую службу по телефону 112.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае раненный медведем охотник 20 дней ждал помощи - из-за полученных травм мужчина практически не мог ходить. Сейчас пострадавший находится в районном медицинском центре, его жизни и здоровью ничего не угрожает.