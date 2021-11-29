Пропавшую в Екатеринбурге журналистку нашли мертвой

Бывшего главного редактора новостного портала E1.RU в Екатеринбурге Наталью Попову, объявленную чуть менее двух недель назад в розыск, нашли мертвой. Об этом сообщили на сайте издания коллеги журналистки.
На момент смерти Поповой исполнилось 42 года.
«Наталия уволилась в конце октября: она собиралась улететь отдыхать. Однако после 16 ноября перестала выходить на связь. Сегодня, спустя две недели, стало известно о ее смерти», — говорится в сообщении на сайте E1.RU.
Редакция портала выразила соболезнования родным и близким Поповой.
«Наташа была мудрой. По-настоящему мудрой, чуткой и заботливой. Это проявлялось и в работе, и в дружеском общении. Это огромная потеря, осознать которую сейчас невозможно», — приводятся в сообщении слова редакционного директора Сети городских порталов Ольги Прохоровой.
Причины смерти Поповой в E1.RU не уточнили. О месте прощания станет известно позже.