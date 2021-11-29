Пассажиры устроили драку в метро Москвы

Драка между двумя пассажирами произошла в вагоне поезда метро на Таганско-Краснопресненской линии столичной подъземки.

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Как пишет «Московский комсомолец», инцидент продолжился на станции «Пушкинская», машинист вызвал на место наряд полиции. Видно как одного из дебоширов задерживает полиция.

Ранее сообщалось, что драку на Таганско-Краснопресненской ветке столичного метро устроили двое уроженцев Киргизии, уголовное дело возбудили по статье о хулиганстве.