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27 минут назад

Пассажиры вновь устроили драку в метро Москвы

Драка между двумя пассажирами произошла в вагоне поезда метро на Таганско-Краснопресненской линии столичной подъземки.

Пассажиры устроили драку в метро Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет «Московский комсомолец», инцидент продолжился на станции «Пушкинская», машинист вызвал на место наряд полиции. Видно как одного из дебоширов задерживает полиция.

Ранее сообщалось, что драку на Таганско-Краснопресненской ветке столичного метро устроили двое уроженцев Киргизии, уголовное дело возбудили по статье о хулиганстве.

Напомним, наиболее резонансным в октябре стал конфликт в столичной подземке, когда трое дагестанцев на станции «Текстильщики» избили заступившегося за девушку мужчину. По этому факту СК было заведено уголовное дело.

Происшествия,Московский комсомолец,
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