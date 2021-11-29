Сотни судов застряли в Керченском проливе

Около 200 судов ждут прохода через Керченский пролив из-за непогоды, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Росморречфлота Алексея Кравченко.
По словам Кравченко, судоходство по Керченскому проливу невозможно из-за запрета высадки лоцманов.
«С сегодняшнего дня, несмотря на сохраняющееся разрешение на проход различных судов, из-за запрета высадки лоцманов, невозможности высадки лоцманов, с сегодняшнего дня де факто судоходство Керченского пролива перекрыто», - заявил представитель Росморречфлота.
Он отметил, что около 100 судов ждут прохода с севера на юг и примерно столько же скопилось с южной стороны пролива в ожидании прохода на северную.
29 ноября на Крым обрушился сильнейший шторм, около 37 тысяч человек остались без света. Экстренные службы региона переведены в режим повышенной готовности.