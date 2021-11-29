На «Листвяжной» прокомментировали слова шахтеров о заклеенных скотчем датчиках

На шахте «Листвяжная» в Кузбассе заявили, что персонал не может вскрыть газоанализаторы и заклеить их скотчем, как утверждали горняки, пишет РБК.

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Ранее шахтеры и машинисты дизелевозов показали фото и видео датчиков из шахты, где было видно, что показатели метана в воздухе в августе и ноябре превышены. Также машинист Артем Симон рассказал, что выдаваемые шахтерам газоанализаторы проклеивали внутри двусторонним скотчем, чтобы туда не поступал смешанный с метаном воздух.

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В пресс-службе «Листвяжной» в ответ на это прислала видео, где начальник участка аэрологической безопасности Вадим показал датчики, с которыми работали шахтеры. Он подчеркнул, что ответственный за их эксплуатацию персонал не имеет права вскрывать приборы. Газоанализаторы тестируются перед выдачей шахтерам. Для их вскрытия нужен специальный ключ, и даже для замены фильтров их отправляют на завод-изготовитель.

Артем Симон в свою очередь подтвердил, что для вскрытия датчика действительно нужен специальный ключ или «обычный шестигранник».

«Возможно, у них также есть эти спецключи. Мы эти приборы не разбирали. Мы так, через решетки выколупывали эти бумажки и дальше пользовались. Не знаю, я видео предоставил, в которых стоят, ну видно, двусторонний скотч проклеен внутри прибора. Мне больше сказать нечего по этому поводу», — сказал он.

В пресс-службе «Листвяжной» в ответ на вопрос про скотч внутри приборов сообщили, что «на шахте «Листвяжная» эксплуатируются только приборы, которые соответствуют техническим параметрам производителя». Там добавили, «нет достоверных данных, что это было сделано на шахте».

Ранее сообщалось, что авария произошла утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где в результате задымления и последующего взрыва погибли более 50 человек, пять из которых – горноспасатели. Еще 92 пострадали, из них 35 - горноспасатели. Были госпитализированы 80 человек: 45 шахтеров и 35 горноспасателей. По версии, озвученной заместителем генпрокурора Дмитрием Демешиным, причиной аварии стал взрыв метана, на повышенную концентрацию которого ранее жаловались шахтеры

После ЧП на всех шахтах Кузбасса начались проверки. По данным Генпрокуратуры, выявлено 449 нарушений закона на 31 шахте региона, которые в том числе связаны с техникой безопасности. Возбуждено 180 административных дел и одно уголовное — о халатности. Проверки продолжаются.

Ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что в настоящее время все шахты на территории Кузбасса работают. Комиссия проверит все шахты и разрезы, где проводятся горные работы. По результатам проверки будет сделано заключение. Cейчас грубых нарушений, из-за которых было бы необходимо закрыть шахты, нет.

После аварии на шахте было возбуждено два уголовных дела. Одно из них — по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.) По нему проходят директор шахты Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молоствов и начальник участка Сергей Герасименок.