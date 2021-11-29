Семьям погибших на «Листвяжной» горняков выплатили компенсации

Семьи погибших горняков получили от компании-владельца шахты «Листвяжная» более 100 млн рублей в качестве компенсаций, сообщил журналистам губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, пишет ТАСС.

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«Из областного бюджета и муниципалитетов мы сегодня закончим все выплаты, две семьи отказались получать выплаты, пока не будут подняты на поверхность [тела их родственников], мы с уважением относимся к такому решению. Одновременно идет выплата денег со стороны компании, выплачено более 100 млн рублей", - сказал Цивилев.

По его словам, в настоящее время все шахты на территории Кузбасса работают. Комиссия проверит все шахты и разрезы, где проводятся горные работы. По результатам проверки будет заключение. Cейчас грубых нарушений, из-за которых было бы необходимо закрыть шахты, нет.

В больницах после аварии на шахте «Листвяжная» остаются 83 человека, из них двое в тяжелом состоянии. Цивилев добавил, что до конца дня планируется выписать из стационаров 40 человек.

Трагедия произошла утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где в результате задымления и последующего взрыва погибли более 50 человек, пять из которых – горноспасатели. Еще 92 пострадали, из них 35 - горноспасатели.