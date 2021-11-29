В Калининграде под окнами многоэтажки нашли тела мужчины и ребенка

11-летняя школьница и ее отец погибли, выпав из окна многоэтажки в Калининграде. Как сообщает «КП», трагедия произошла около 14:00 по местному времени (15:00 мск) в многоэтажном доме на улице Горького.

По предварительным данным, мама девочки находилась в квартире. На место происшествия прибыли полицейские и скорая помощь, однако помощь пострадавшим врачи уже не смогли — девочка и мужчина умерли на месте.

Следственный комитет по Калининградской области в рамках доследственной проверки выясняет обстоятельства происшествия. Об этом РИА Новости сообщила старший помощник руководителя регионального ведомства Наталья Гацко.

«По факту гибели девочки и ее отца проводится доследственная проверка, детально выясняются все обстоятельства произошедшего», — заявила Гацко.