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В Калининграде под окнами многоэтажки нашли тела мужчины и ребенка

Елена Прошина
48 минут назад

11-летняя школьница и ее отец погибли, выпав из окна многоэтажки в Калининграде. Как сообщает «КП», трагедия произошла около 14:00 по местному времени (15:00 мск) в многоэтажном доме на улице Горького.

В Калининграде под окнами многоэтажки нашли тела мужчины и ребенка
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По предварительным данным, мама девочки находилась в квартире. На место происшествия прибыли полицейские и скорая помощь, однако помощь пострадавшим врачи уже не смогли — девочка и мужчина умерли на месте.

Следственный комитет по Калининградской области в рамках доследственной проверки выясняет обстоятельства происшествия. Об этом РИА Новости сообщила старший помощник руководителя регионального ведомства Наталья Гацко.

«По факту гибели девочки и ее отца проводится доследственная проверка, детально выясняются все обстоятельства произошедшего», — заявила Гацко.

Напомним, что в октябре 34-летняя женщина выпала из окна многоэтажного жилого здания в Москве вместе со своими двумя детьми. От полученных травм все умерли на месте. В последние дни женщина жаловалась на одиночество, а также на то, что супруг-военный проводит с ней мало времени.

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