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Движение по Босфору приостановили из-за ураганного ветра

Газета.Ru
1 час назад

В береговой охране Турции предупредили, что движение судов по проливу Босфор приостановили из-за сильного ветра, передает РИА «Новости».

Представитель управления береговой охраны отметил, что пока прогнозировать время возобновления движения по Босфору невозможно.

Телеканал NTV разместил в Twitter видео последствий ураганного ветра. Из-за него шесть самолетов авиакомпании Turkish Airlines не смогли приземлиться в Стамбуле и были направлены в Анкару и Измир.

Ураганный ветер в Стамбуле унес жизни двух человек, которые погибли после обрушения крыши. Несколько человек пострадали, в том числе ребенок, уточняет телеканал.

В Стамбуле обрушилась башня с часами. Упавшие из-за сильного ветра деревья повредили машины и автобус, двое пассажиров которого пострадали. Спасатели расчищают завалы на дорогах. Главное управление метеорологии предупредило о сохранении сильного ветра в 17 провинциях Турции.

Ранее сообщалось, что ураганный ветер повредил стену Московского Кремля.

Происшествия,Видео,Turkish Airlines,РИА Новости,
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