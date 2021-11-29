В береговой охране Турции предупредили, что движение судов по проливу Босфор приостановили из-за сильного ветра, передает РИА «Новости».
Представитель управления береговой охраны отметил, что пока прогнозировать время возобновления движения по Босфору невозможно.
Телеканал NTV разместил в Twitter видео последствий ураганного ветра. Из-за него шесть самолетов авиакомпании Turkish Airlines не смогли приземлиться в Стамбуле и были направлены в Анкару и Измир.
Ураганный ветер в Стамбуле унес жизни двух человек, которые погибли после обрушения крыши. Несколько человек пострадали, в том числе ребенок, уточняет телеканал.
В Стамбуле обрушилась башня с часами. Упавшие из-за сильного ветра деревья повредили машины и автобус, двое пассажиров которого пострадали. Спасатели расчищают завалы на дорогах. Главное управление метеорологии предупредило о сохранении сильного ветра в 17 провинциях Турции.
Ранее сообщалось, что ураганный ветер повредил стену Московского Кремля.