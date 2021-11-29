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Мужчина въехал в "Пятерочку" верхом на коне в Курской области

Газета.Ruиещё 5
1 час назад

Неизвестный мужчина в поселке Карла Либкнехта в Курской области попытался въехать в "Пятерочку" с шашкой и верхом на коне, пишет Telegram-канал Mash. После того, как сотрудники магазина попросили его покинуть помещение, мужчина еще какое-то время продолжил скакать вокруг магазина, махая при этом шашкой. Сотрудникам полиции свое поведение он объяснил тем, что лошадь "просто хотела хлеба, и он разрешил ей выбрать". Проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения мужчина отказался, но, по словам очевидцем, был нетрезв. Шашку отправили на экспертизу, где установят, является ли она холодным оружием. По результатам проверки правоохранительные органы дадут правовую оценку случившемуся. Ранее в Санкт-Петербурге на улице Рубинштейна пьяный мужчина попытался залезть на лошадь. Его действия сильно напугали животное и за лошадь решил вступиться один из его спутников. Это разозлило его товарища и между мужчинами завязалась драка.

Происшествия,Видео,МВД,
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