В Липецке автомобиль протаранил перрон автовокзала

Один человек погиб и трое пострадали из-за выезда автомобиля на перрон автовокзала в Липецке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.

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Как сообщает gorod48.ru, грузовой автомобиль «Газель» въехал на перрон, где в тот момент находились ожидавшие автобуса люди. В результате погибла женщина, которая ждала транспорт, еще двое получили травмы — они находились в автомобиле вместе с водителем.

Предположительно, шоферу стало плохо за рулем — его также госпитализировали. Сейчас на месте находится оперативно-следственная группа, подробности происшествия уточняются.

Напомним, что 29 ноября трое детей погибли при столкновении снегоуборочного поезда и легкового автомобиля в Алтайском крае. ДТП случилось на участке «Среднесибирская — Усть-Тальменская», неподалеку от села Луговое. Еще двое пострадавших — женщина-водитель и ребенок — госпитализированы в больницу.

В службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирский железной дороги отметили, что автомобиль выехал на пути на запрещающий сигнал. Уточняется, что переезд оборудован исправной светозвуковой сигнализацией.