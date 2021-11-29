В Липецке автомобиль протаранил перрон автовокзала

Один человек погиб и трое пострадали из-за выезда автомобиля на перрон автовокзала в Липецке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.
Как сообщает gorod48.ru, грузовой автомобиль «Газель» въехал на перрон, где в тот момент находились ожидавшие автобуса люди. В результате погибла женщина, которая ждала транспорт, еще двое получили травмы — они находились в автомобиле вместе с водителем.
Предположительно, шоферу стало плохо за рулем — его также госпитализировали. Сейчас на месте находится оперативно-следственная группа, подробности происшествия уточняются.
Напомним, что 29 ноября трое детей погибли при столкновении снегоуборочного поезда и легкового автомобиля в Алтайском крае. ДТП случилось на участке «Среднесибирская — Усть-Тальменская», неподалеку от села Луговое. Еще двое пострадавших — женщина-водитель и ребенок — госпитализированы в больницу.
В службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирский железной дороги отметили, что автомобиль выехал на пути на запрещающий сигнал. Уточняется, что переезд оборудован исправной светозвуковой сигнализацией.
Региональная прокуратура проводит проверку обстоятельств происшествия, следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).