Умер создатель «Кота Леопольда»

Один из создателей мультфильмов про кота Леопольда, художник-мультипликатор Константин Романенко скончался на своей даче в Подмосковье. Как сообщает «КП», 72-летний аниматор почувствовал себя плохо и потерял сознание, пока отдыхал в деревне Труфановка вместе со своим взрослым сыном.

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На место вызвали скорую помощь, однако врачи не смогли помочь Романенко. Причиной смерти стал разрыв аневризмы в мозге.

«Он ходил у нас дома по коридору, напевал и пританцовывал, чтобы понять, как идут движения тела, а потом бежал за стол и перерисовывал их с себя. Костя подарил свои движения знаменитому коту», — рассказала супруга мультипликатора Ксения.

Вдова подчеркнула, что муж очень любил свою работу и ответственно подходил к созданию мультипликации, вкладывая в нее душу.