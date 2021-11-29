Умер создатель «Кота Леопольда»

Один из создателей мультфильмов про кота Леопольда, художник-мультипликатор Константин Романенко скончался на своей даче в Подмосковье. Как сообщает «КП», 72-летний аниматор почувствовал себя плохо и потерял сознание, пока отдыхал в деревне Труфановка вместе со своим взрослым сыном.
На место вызвали скорую помощь, однако врачи не смогли помочь Романенко. Причиной смерти стал разрыв аневризмы в мозге.
«Он ходил у нас дома по коридору, напевал и пританцовывал, чтобы понять, как идут движения тела, а потом бежал за стол и перерисовывал их с себя. Костя подарил свои движения знаменитому коту», — рассказала супруга мультипликатора Ксения.
Вдова подчеркнула, что муж очень любил свою работу и ответственно подходил к созданию мультипликации, вкладывая в нее душу.
Романенко работал над созданием мультфильмов «День рождения кота Леопольда», «Клад кота Леопольда», «Телевизор кота Леопольда», а также «Северная сказка», «Филипок», «Великолепный Гоша», «Раз ковбой, два ковбой», «Бюро находок» и другими.