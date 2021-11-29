Бабушка Бородиной стала жертвой телефонных мошенников

«Сегодня приехала мама, рассказала жуткую историю. Я на самом деле очень злая, потому что вчера вечером позвонила бабушка, вся расстроенная, плачет, говорит: "Инна, что с тобой случилось? Ты что, попала в аварию? Мне сказали, что ты вся в крови, пришлите деньги! Я не знаю: куда, как, чего отправлять? Что делать?"» — написала Ксения.