Бабушка Бородиной стала жертвой телефонных мошенников

Семья телеведущей Ксении Бородиной подверглась атаке телефонных мошенников. Как рассказала знаменитость в Instagram, накануне ее 84-летней бабушке позвонили неизвестные, которые заявили, что ее дочь попала в аварию и ей необходимо срочно прислать деньги.
«Сегодня приехала мама, рассказала жуткую историю. Я на самом деле очень злая, потому что вчера вечером позвонила бабушка, вся расстроенная, плачет, говорит: "Инна, что с тобой случилось? Ты что, попала в аварию? Мне сказали, что ты вся в крови, пришлите деньги! Я не знаю: куда, как, чего отправлять? Что делать?"» — написала Ксения.
Она отметила, что после звонка бабушке стало плохо — у нее заболело сердце. Экс-ведущая «Дома-2» призналась, что зла на людей, которые промышляют подобными вещами и хочет их наказать, однако пока не совсем понимает, как поступать в таких случаях.
Напомним, что ранее экс-футболист из Северной Осетии Таймураз Карацев попался на телефонном мошенничестве — участник молодежного состава «Алании» обманул шестерых профессиональных спортсменов.
Карацева удалось задержать благодаря теннисисту Михаилу Южному — тот договорился о передаче мошенникам 100 тыс. рублей в офисе и приехал на встречу с подельником футболиста с сотрудниками полиции. При задержании подозреваемый признался, что именно футболист попросил его приехать и забрать деньги.