Губернатор Кузбасса ввел в регионе режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введен в Кузбассе в связи с аварией на шахте "Листвяжная", где 25 ноября произошел взрыв, в результате которого погиб 51 человек.

"В связи с гибелью людей на ООО "Шахта "Листвяжная" ввести на территории Кемеровской области режим функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - "Чрезвычайная ситуация", - говорится в документе.

Руководство работами по ликвидации чрезвычайной ситуации глава региона оставил за собой. В данный момент губернатор находится на территории "Листвяжной". Уже несколько дней горноспасатели ведут на предприятии аварийные работы по снижению взрывоопасности выработок, чтобы получить возможность дойти до предполагаемого эпицентра взрыва и поднять на поверхность тела погибших, которые еще остаются в забое. По последним данным, пока подняты тела только 11 из 51 погибших.