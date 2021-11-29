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Режим ЧС ввели в Кемеровской области в связи со взрывом на шахте "Листвяжная"

ТАССиещё 5
27 минут назад

Режим чрезвычайной ситуации введен в Кузбассе в связи с аварией на шахте "Листвяжная", где 25 ноября произошел взрыв, в результате которого погиб 51 человек.

Губернатор Кузбасса ввел в регионе режим ЧС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соответствующее распоряжение губернатора Сергея Цивилева опубликовано на официальном сайте регионального правительства.

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"В связи с гибелью людей на ООО "Шахта "Листвяжная" ввести на территории Кемеровской области режим функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - "Чрезвычайная ситуация", - говорится в документе.

Руководство работами по ликвидации чрезвычайной ситуации глава региона оставил за собой. В данный момент губернатор находится на территории "Листвяжной". Уже несколько дней горноспасатели ведут на предприятии аварийные работы по снижению взрывоопасности выработок, чтобы получить возможность дойти до предполагаемого эпицентра взрыва и поднять на поверхность тела погибших, которые еще остаются в забое. По последним данным, пока подняты тела только 11 из 51 погибших.

Происшествия,Сергей Цивилев,
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