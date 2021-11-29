На шахтах Кузбасса выявлено 449 нарушений

Специалисты обнаружили на шахтах Кузбасса 449 нарушений законодательства о промышленной и пожарной безопасности и труде. Возбуждено 180 дел об административных правонарушениях. Проверка была организована после трагедии на шахте «Листвяжная», в результате которой погиб 51 человек. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на генеральную прокуратуру России.

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Как сообщили в пресс-службе ведомства, с 26 по 29 ноября прокуроры, специалисты государственной инспекции труда, Ростехнадзора, МЧС, органов исполнительной власти и государственного пожарного надзора проверили 31 шахту в Кемеровской области.

«На основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о халатности. В настоящее время обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Прокуроры обнаружили, что в шахтах на некоторых участках не хватает работников, система доставки людей на участки не функционирует, работы по модернизации систем позиционирования транспорта и горнорабочих не проведены.

Нарушения присутствуют и в сфере охраны труда — нет инструктажей по технике безопасности, специальной одежды и средств индивидуальной защиты не хватает, а режим отдыха не соблюдается.