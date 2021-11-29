Дебошир бросился под колеса авто в Ярославле.Видео

На оживленной улице Ярославля неадекватный мужчина бросался под колеса автомобилей на пешеходном переходе. У одного из авто он пытался вырвать номерной знак. Видео публикует telegram-канал «Лента дна».

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как предположительно нетрезвый мужчина валяется возле переднего бампера серого автомобиля «Kia» и вырывает номерной знак вместе с кронштейном для крепления. Шокированные увиденным очевидцы бросились за машину.