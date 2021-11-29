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Дебошир бросился под колеса авто в Ярославле.Видео

Александр Кузьмин
55 минут назад

На оживленной улице Ярославля неадекватный мужчина бросался под колеса автомобилей на пешеходном переходе. У одного из авто он пытался вырвать номерной знак. Видео публикует telegram-канал «Лента дна».

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как предположительно нетрезвый мужчина валяется возле переднего бампера серого автомобиля «Kia» и вырывает номерной знак вместе с кронштейном для крепления. Шокированные увиденным очевидцы бросились за машину.

Стоит отметить, что автомобиль на видео не единственный пострадал от рук этого хулигана. О том, задержан ли мужчина сотрудниками полиции информации нет.

Происшествия,Видео,
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