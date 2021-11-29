В Хабаровске экстремал прыгнул с парашютом с балкона 25-этажки.Видео

«Высота была 75 метров. В Хабаровске не много высоких домов. Поэтому выбор был небольшой. Правда, пришлось приземляться на запасной вариант, но в целом всё прошло хорошо. После инцидента я обратился в полицию с заявлением о порче имущества. С мужчиной не связывался. Адекватности я от него точно не жду» - поделился Олег.