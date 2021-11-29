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В Хабаровске экстремал прыгнул с парашютом с балкона 25-этажки.Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Любитель острых ощущений из Хабаровска Олег Костеренков выпрыгнул с парашютом с балкона на 25 этаже жилого дома. Прыжок не понравился местному жителю и он наехал машиной на купол парашюта, после чего вызвал полицию. Видео публикует telegram-канал «Подъём».

Бейсджампер требует с наехавшего на купол парашюта мужчины 160 тысяч рублей. Именно столько стоит снаряжение для прыжка с такой высоты. Экстремал рассказал почему выбрал именно это здание для прыжка.

«Высота была 75 метров. В Хабаровске не много высоких домов. Поэтому выбор был небольшой. Правда, пришлось приземляться на запасной вариант, но в целом всё прошло хорошо. После инцидента я обратился в полицию с заявлением о порче имущества. С мужчиной не связывался. Адекватности я от него точно не жду» - поделился Олег.

Стоит отметить, что после прыжка полицейские провели с ним беседу об опасности таких действий, однако нарушений закона в этом не усмотрели.

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