В Хабаровске экстремал прыгнул с парашютом с балкона 25-этажки.Видео

Любитель острых ощущений из Хабаровска Олег Костеренков выпрыгнул с парашютом с балкона на 25 этаже жилого дома. Прыжок не понравился местному жителю и он наехал машиной на купол парашюта, после чего вызвал полицию. Видео публикует telegram-канал «Подъём».
Бейсджампер требует с наехавшего на купол парашюта мужчины 160 тысяч рублей. Именно столько стоит снаряжение для прыжка с такой высоты. Экстремал рассказал почему выбрал именно это здание для прыжка.
«Высота была 75 метров. В Хабаровске не много высоких домов. Поэтому выбор был небольшой. Правда, пришлось приземляться на запасной вариант, но в целом всё прошло хорошо. После инцидента я обратился в полицию с заявлением о порче имущества. С мужчиной не связывался. Адекватности я от него точно не жду» - поделился Олег.
Стоит отметить, что после прыжка полицейские провели с ним беседу об опасности таких действий, однако нарушений закона в этом не усмотрели.