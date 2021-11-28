Массовое задержание футбольных болельщиков произошло в Москве

Болельщиков ЦСКА задерживают после матча 16-го тура Российской премьер-лиги с «Зенитом» (0:2) из-за того, что в конце встречи фанаты использовали пиротехнику.

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Фанатов армейского клуба не выпускали с трибун около часа, после чего болельщиков стали сажать в подоспевшие к «ВЭБ Арене» автозаки.

Счет в матче открыл бразильский нападающий «Зенита» Клаудиньо. Удвоил преимущество сине-бело-голубых Андрей Мостовой.

После 16 матчей петербургская команда продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 36 очков. ЦСКА располагается на шестой позиции, имея в активе 24 очка.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

В следующем матче РПЛ «Зенит» на своем поле сыграет с «Ростовом». Встреча пройдет 3 декабря на «Газпром-Арене». ЦСКА 4 декабря в гостях встретится с самарскими «Крыльями Советов».