Стало известно местонахождение большинства погибших шахтеров "Листвяжной"

Предполагаемое местонахождение большинства шахтеров, погибших в результате аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, известно. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в экстренных службах.

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"Предполагаемое, вероятное местонахождение большинства горняков в шахте известно, но пока из-за сильной загазованности и сохраняющейся угрозы взрыва там работы вести нельзя", - сказал собеседник агентства.

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По его словам, горноспасателей вызвали на задымление, на место незамедлительно направили отделения военизированной горноспасательной части из Прокопьевска, Новокузнецка, Междуреченска. По словам самих спасателей, на момент прибытия первых отделений из двух стволов шахты шел дым. Тогда предполагалось, что загорелась угольная пыль.

"Все отделения изначально направлялись к месту предполагаемого нахождения пострадавших. Эпицентр взрыва находился в районе вентиляционного штрека на глубине 250 м из-за внезапного выброса метана, когда была пересменка. С чем столкнулись горноспасатели? В шахте были разрушены все вентиляционные сооружения, не работали телеметрия и связь, вниз воздух почти не поступал", - отметил собеседник.

Он рассказал, что спасатели четырех пострадавших вынесли на носилках, пытались реанимировать обнаруженных шахтеров, которые уже были мертвы.

"Отделения как раз шли по всем возможным маршрутам, продвигаясь вниз. Несколько звеньев горноспасателей практически дошли до конца лавы, но там был метан, сильная загазованность, а в это время у них уже заканчивался кислород", - добавил собеседник агентства.

Сотрудники Новокузнецкого отряда двигались к подготовительному забою и монтажным камерам, где могли находиться порядка 15 шахтеров.

"Там они наткнулись на завал, а потом попали на участок, где концентрация угарного газа уже зашкаливала, а он, как известно, страшен тем, что проникает в организм через слизистые и поры кожи", - рассказали в экстренных службах.