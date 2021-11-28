Названа причина аварийной посадки Boeing 777 в Москве

Представитель авиакомпании Royal Flight назвал причину аварийной посадки летевшего из Доминиканской Республики Boeing 777 в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

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По его словам, причиной инцидента стало падение давления в одном из шести колес. Неполадку обнаружили во время полета, экипаж принял решение об экстренной посадке в столичном аэропорту Шереметьево.

Лайнер успешно приземлился на пять колес, никто из пассажиров не пострадал, специальная помощь не понадобилась.