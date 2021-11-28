СМИ: Ольга Ростропович попала в больницу

Дочь виолончелиста Мстислава Ростроповича оказалась в больнице. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Дочь известного виолончелиста Мстислава Ростроповича и оперной певицы Галины Вишневской неудачно упала дома и повредила пальцы рук. При падении она потеряла сознание. В результате инцидента у нее поднялось кровяное давление и ее госпитализировали в отделение кардиологии.
Напомним, что Ольга Ростропович является президентом Фонда культурных и гуманитарных программ М.Л. Ростроповича.
Кроме того, в 2009 году ее назначили помощником худрука Центра оперного пения Г.П. Вишневской. Ростропович - участник оргкомитета XV Международного конкурса имени Чайковского и член жюри международного конкурса «Щелкунчик».