СМИ: Ольга Ростропович попала в больницу

Дочь известного виолончелиста Мстислава Ростроповича и оперной певицы Галины Вишневской неудачно упала дома и повредила пальцы рук. При падении она потеряла сознание. В результате инцидента у нее поднялось кровяное давление и ее госпитализировали в отделение кардиологии.