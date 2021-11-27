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Раскрыты новые подробности спасения шахтеров «Листвяжная»

Майк Габриелян
30 минут назад

Стали известны новые подробности ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Первые полтора часа после аварии на месте никого не было, включая спасателей. Шахтеры спасали себя сами, и «падали на колени» - им не хватало кислорода из-за неисправного спасательного оборудования. Об этом рассказал машинист Сергей Жуланов, сообщает РБК.

Появились подробности ЧП на шахте «Листвяжная»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, первые полтора часа эвакуацией пострадавших занимались сами шахтеры. Им удалось спасти нескольких человек.

«Просто шахтерское братство наше. Шахтеры видят эту ситуацию и помогают друг другу, потому что каждый может оказаться на этом месте», — сказал Жуланов.

Машинист Артем Симон рассказал, что его напарник вынес на себе парня из первой смены.

«Увидели без сознания парня и потащили его в гору. Навстречу — еще четверо с включенными самоспасателями. Падали на колени, потому что воздуха не хватало», — поведал Симон.

Из его рассказа следует, что одноразовый самоспасатель выдают каждому шахтеру. Он рассчитан на 300 минут, при движении — на 120 минут. Однако оказалось, что самоспасатели работали всего по 10 минут.

Рабочий из «Листвяжной» опоздал на смену в день ЧП

Ранее шахтеры рассказали о фальсификации работы приборов, измеряющих уровень метана

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