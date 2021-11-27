Появились подробности ЧП на шахте «Листвяжная»

Стали известны новые подробности ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Первые полтора часа после аварии на месте никого не было, включая спасателей. Шахтеры спасали себя сами, и «падали на колени» - им не хватало кислорода из-за неисправного спасательного оборудования. Об этом рассказал машинист Сергей Жуланов, сообщает РБК.
По его словам, первые полтора часа эвакуацией пострадавших занимались сами шахтеры. Им удалось спасти нескольких человек.
«Просто шахтерское братство наше. Шахтеры видят эту ситуацию и помогают друг другу, потому что каждый может оказаться на этом месте», — сказал Жуланов.
Машинист Артем Симон рассказал, что его напарник вынес на себе парня из первой смены.
«Увидели без сознания парня и потащили его в гору. Навстречу — еще четверо с включенными самоспасателями. Падали на колени, потому что воздуха не хватало», — поведал Симон.
Из его рассказа следует, что одноразовый самоспасатель выдают каждому шахтеру. Он рассчитан на 300 минут, при движении — на 120 минут. Однако оказалось, что самоспасатели работали всего по 10 минут.
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